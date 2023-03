Após críticas envolvendo filho, Fred explica motivo de entrar no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando Fred Desimpedidos viu seu nome vazado na lista do BBB 23 (Globo), precisou lidar com as críticas sobre sua escolha. O youtuber relembrou esse momento em uma conversa com Aline Wirley, sua companheira de Monstro.

Fred: "Quando meu nome vazou, duas coisas que eu ouvi bastante foram: 'o Fred não precisa disso' e 'ele não conseguiu ficar 30 dias longe do neném no Qatar (Copa), vai conseguir ficar três no BBB?'".

O youtuber explicou que se questionou sobre o que seria o 'precisar do programa', sendo que tudo o que ele faz é muito intenso.

Fred: "Primeiro que lá eu podia sair no meio e porr*, se aqui eu também pudesse sair, eu ficaria aqui até dezembro vivendo essa parada. Mas aqui eu tô investindo tempo, que é a 'parada' mais valiosa que a gente tem. Eu estou investindo três meses para trabalhar 5 a menos e viver 5 com ele (Cris) a mais".

O jornalista disse que acredita que o programa trará uma ascensão profissional para a sua carreira.