Namorado matou vereadora com "mata leão" e tentou forjar duplo suicídio

A vereadora Yanny Brena foi morta com um golpe "mata leão" do namorado, Rickson Pinto, segundo o laudo da Polícia Civil apresentado nesta quinta-feira (23). O crime aconteceu no dia 3 de março em Juazeiro do Norte.

Rickson aplicou o golpe em Yanny e após matá-la levou o corpo para a sala da residência. Em seguida, a vítima foi colocada em uma posição em que ficou pendurada e amarrada por um objeto. A intenção do suspeito em fazer isso era de simular um duplo suicídio.

Segundo a polícia, a vereadora estava com marcas de agressões nos braços e havia indícios de que foi puxada por Rickson. Ela também tinha marcas no rosto e queixo. De acordo com o chefe da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez, a violência que a vítima sofreu é "compatível com um acidente de veículo", disse.

De acordo com a delegada Suerda Ulisses, durante coletiva de imprensa, uma briga entre o casal, ouvida por uma testemunha um dia antes da morte, teria sido o estopim para que Rickson cometesse o assassinato. Segundo a testemunha, o suspeito disse "E aí? o que você decidiu?". E Yanny respondeu: "Já não queria você, e agora que você me bateu, você acha que eu ainda vou querer você?", disse a delegada.

Conforme a polícia, o suspeito desligou as câmeras do interior do apartamento. Os aparelhos deixaram de funcionar no dia 2 de março, um dia antes da morte, por volta das 17h30.

O envolvimento de outras pessoas nas mortes foi descartado pela polícia.

