Na calada da noite, 17 presos driblam agentes e fogem do Complexo da Papuda

Uma fuga em massa foi registrada na madrugada dessa quarta-feira (14), no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), confirmou 17 fugitivos, três já foram recapturados.

A Seape detalha que os detentos escaparam pelo telhado do Centro de Detenção Provisória (CDP). A fuga foi notada pelos agentes ainda na madrugada e rapidamente as buscas foram iniciadas.

Um perímetro também foi montado no entorno do Complexo e a polícia está mobilizada para encontrar sos outros fugitivos.As circunstâncias do ocorrido também serão investigadas.