Mulher internada com fratura 'some' de hospital e é encontrada morta

Valéria Muniz de Carvalho, 52, foi encontrada morta na zona Norte do Rio, após desaparecer de dentro do Hospital Salgado Filho, no Méier, onde estava internada desde a semana passada, para fazer uma cirurgia, após fraturar o calcanhar.

Segundo um site de notícias do Globo, a família foi ao hospital esta semana e Valéria não estava mais lá. Eles começaram uma busca e descobriram que o corpo estava no Instituto Médico-Legal (IML), após ter sido encontrado no Cachambi, a cerca de 2,5 km de distância do hospital.

Na sexta-feira (18), a família recebeu uma mensagem por WhatsApp dizendo que Valéria iria passar por alguns exames. No fim de semana, eles estranharam a falta de notícias.

Na segunda-feira (21), o namorado de Valéria foi ao hospital e recebeu a informação de que a paciente tinha deixado a unidade "por conta própria".

A família estranhou porque Valéria estava com uma fratura no pé e teria dificuldade de deixar o local sem ajuda. “Como é que uma pessoa com pé quebrado vai sair do hospital?", disse o namorado de Valéria, Milton de Souza, em entrevista ao Globo.

Em nota, a direção do Hospital Salgado Filho disse que a paciente saiu do hospital sem autorização de alta.

Informou também que não houve alta a pedido, quando o paciente assina um termo de responsabilização por interromper o atendimento médico. Por esse motivo, não há nenhum documento assinado pela paciente, segundo a unidade.

A Polícia Civil informou que diligências estão sendo realizadas e que aguarda o resultado do laudo pericial.