Mulher furta carteira de recrutadora em entrevista de emprego e acaba presa

Confrontada com as imagens, a mulher admitiu o furto à polícia. Ela revelou que aguardou o momento mais oportuno para roubar os pertences da vítima.

De acordo com a Folha de São Paulo, a recrutadora percebeu a ausência da carteira, contendo dinheiro, cartões e documentos, durante o intervalo de almoço e, consequentemente, requisitou as imagens das câmeras de vigilância da empresa.

Uma mulher foi presa após furtar a carteira de uma recrutadora durante entrevista de emprego. O caso ocorreu no último domingo (6) na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

