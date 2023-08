Mega-Sena sorteia R$ 75 milhões nesta quarta-feira

As apostas podem ser feitas até às 19h desta quarta-feira, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

O valor subiu após ninguém acertar as seis dezenas do concurso de sábado (5), que foram: 06 - 17 - 29 - 35 - 45 - 48. No entanto, duas apostas de Porto Velho, Rondônia, acertaram cinco dezenas, levando prêmio de quase R$ 50 mil.

