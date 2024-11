Mulher apanha com corrente e bambu após flagrar marido a traindo

Um caso de violência doméstica chocou a comunidade indígena de Jaguapiru, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Na manhã de sábado (23), um homem de 27 anos foi preso após agredir a esposa, de 25 anos, com golpes de bambu e corrente.

De acordo com informações, a mulher descobriu a traição do marido e foi até o local indicado para confrontá-lo. Ao chegar, foi atacada pelo companheiro com extrema violência.

O agressor foi detido por lideranças indígenas da comunidade e entregue à Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. As autoridades investigam o caso e buscam garantir a segurança da mulher e de seus familiares.