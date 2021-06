MPF pede retomada de vacinação contra Covid de grávidas sem comorbidades

A vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades devem ser retomadas em 48 horas, conforme determinação do Ministério Público Federal (MPF) que obriga a União.

De acordo com o UOL, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada pela Fiocruz sobre a suspeita de um grave AVC hemorrágico em uma gestante, com óbito do bebê, após a imunização com a vacina AstraZeneca. Depois do ocorrido, a Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde, como medida de precaução, que suspendesse a vacinação de grávidas com AstraZeneca.

Para o MPF, a interrupção da imunização dessas mulheres com as demais vacinas disponíveis, como Pfizer e Sinovac, não se justifica.