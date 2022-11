Morador de rua é aprovado em concurso público: 'poder me reerguer'

Um morador de rua foi aprovado em um concurso público em Piracicaba, São Paulo. Segundo a TV TEM, afiliada da TV Globo, o homem, que não quer se identificar, já atuou como funcionário público, mas se afastou da função para tratar de uma dependência química. Ele está há 15 dias na Casa de Passagem em Votorantim (SP).

"Me falaram que aqui no município de Votorantim tinha lugar para ficar, que quem mora na rua não precisa dormir na rua, tem albergue e tudo mais. Desde então eles estão me ajudando, comunicando com o pessoal do município de Piracicaba, para eu ser acolhido lá e não ficar na rua, para eu poder me reerguer, para eu poder me organizar para quando eu entrar no trabalho já estar focado em poder recomeçar a vida", disse ele à TV.

O homem deve assumir o cargo púbico em breve e espera conseguir se reaproximar da família.”

A esperança é bem grande, de poder reconquistar... O financeiro a gente vai conseguindo, mas esse trabalho, essa conquista, pode me ajudar a me reaproximar da minha família e, principalmente, estar bem comigo mesmo", finaliza.