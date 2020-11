Ministro Pazuello sobre Covid: 'é difícil voltar ao normal'

O ministro da Saúde Eduardo Pazzuelo anunciou na quarta-feira (11), que ainda não está totalmente recuperado do Coronavírus e reconheceu que a doença é ‘complicada’.

Pazuello fez o pronunciamento em sua primeira aparição pública desde que foi diagnosticado e internado com a Covid-19; ele participou do lançamento da campanha no 'Novembro Azul’'.

"Queria agradecer as palavras de carinho pela recuperação. Não estou completamente recuperado, é claro. É uma doença complicada. É difícil você voltar ao normal, mas a gente já consegue trabalhar um pouquinho. Já é o primeiro dia de atividade no trabalho", disse.

O ministro confirmou a doença n dia 21 de outubro e chegou a receber visita do presidente Jair Bolsonaro, que também já foi infectado.