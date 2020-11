Amapá tem novo rodízio de energia por regiões

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), divulgou nesta quinta-feira (12), no 10º dia de apagão, o novo cronograma do rodízio de fornecimento de energia aos municípios.

De acordo com o grupo Globo, a eletricidade deve ser fornecida em turnos de três em três horas, e de quatro em quatro horas, com mudanças diárias.

As regiões no entorno de hospitais e de serviços essenciais em Macapá e Santana seguem com fornecimento por 24 horas, já em outras regiões, o fornecimento é diferenciado entre dias ímpares e pares.