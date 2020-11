Proposta de expropriação de terras por crimes ambientais irrita Bolsonaro

Manaus/AM - Uma proposta do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi duramente criticada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (12). A ideia em estudo envolve a expropriação de áreas com desmatamento e queimadas ilegais.



A proposta consta em um documento do conselho da Amazônia que foi enviado para diversos ministros do governo, com o objetivo de informar sobre a programação do órgão. Os papéis listam ações estratégicas prioritárias para Amazônia, como o combate a queimadas e o fortalecimento de órgãos de repressão a crimes ambientais.



De acordo com o portal G1, uma das medidas sugeridas é "expropriar propriedades rurais e urbanas acometidas de crimes ambientais ou decorrentes de grilagem ou de exploração de terra pública sem autorização", além de quatro outras propostas.



Nas redes sociais, Bolsonaro chamou de "delírio" a ideia de tomar terras de quem cometer crime ambiental. Disse ainda que a propriedade privada é sagrada e que o Brasil não é um país "socialista/comunista".



Pouco depois, Bolsonaro falou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e retomou as críticas às medidas do conselho chefiado por Mourão.