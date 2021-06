Ministro do STF dá 5 dias para PGR se manifestar sobre prisão de Salles

De acordo com o UOL, Salles teria escondido seu celular e alterado o número de seu telefone durante as investigações da Operação Akuanduba. Na decisão, Moraes alega que "como ministro, tem dever legal de cumprir ordens judiciais de outros Poderes" e que "incorreu, em tese, em tipos penais e de improbidade administrativa, visando obstruir a aplicação da lei penal e embaraçando a investigação de organização criminosa transnacional".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedido de afastamento e prisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles por suspeita de obstrução de Justiça.

