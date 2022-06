Ministério da Saúde confirma mais três casos de varíola dos macacos

O Ministério da Saúde confirmou na sexta-feira três novos casos de varíola dos macacos, a monkeypox. Agora, são 17 pessoas no Brasil que estão ou estiveram com a doença.

São Paulo registra o maior número de infectados: são 11 casos confirmados. Desses, três são autóctones, o que significa que houve transmissão local da doença. O Rio de Janeiro é outro estado que também registrou dois casos de contágio local.

Em São Paulo, o caso novo confirmado na sexta-feira é importado. É de um homem com histórico de viagem à Europa. Ele tem 29 anos, mora na capital paulista e o estado clínico dele é estável. Como os demais pacientes, o homem está em isolamento e as pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas.

Na quinta-feira, três casos autóctones de varíola dos macacos já tinham sido confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz. São três pacientes do sexo masculino, com idades em 24 e 37 anos e sem histórico de viagens ao exterior. Todos estão em isolamento e monitorados pelas equipes de saúde. Outros 10 casos seguem em investigação no brasil.