Menino de 8 anos entra em coma após ser atingido por bala perdida na cabeça

Kaio Guilherme da Silva Baraúna, 8 anos, entrou em coma após ser atingido por uma bala perdida na cabeça, na última sexta-feira (16), na zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, o estado de saúde do menino ainda é grave.

A mãe do menino contou ao Extra que os dois estavam em uma festa infantil, que acontecia em um espaço aberto. Por volta de 16h30, Kaio estava na fila para pintura de rosto quando, de repente, caiu no chão com a cabeça sangrando.

Ela disse ainda que no momento não havia confronto na região. A criança chegou à unidade hospitalar com parada cardiorrespiratória, foi reanimada e teve o quadro estabilizado.

A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo.