Aposta única leva prêmio de R$ 40 milhões da Mega-Sena

As dezenas do segundo sorteio foram: 06-07-11-14-27-35. Três jogadores marcaram os números sorteados e vão receber R$ 1.059.699,04 cada.

Os números do primeiro sorteio foram: 14-31-33-42-47-50. Quatro apostas acertaram as seis dezenas e cada uma receberá R$ 7.869.887,22.

Ainda no sábado foram sorteados os números do Concurso 2.212 da Dupla Sena, a chamada Dupla de Páscoa.

Só um apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.363 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (18), e vai levar o prêmio de R$ 40.076.100,78.

