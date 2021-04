CPI da Covid deve apurar distribuição de cloroquina e demora de vacinas

De acordo com a CNN Brasil, o senador Randolfe Rodrigues, que deve assumir a vice-presidência da CPI, informou que é provável que se definam sub-relatorias diante do grande volume de trabalho.

A CPI da Covid deve incluir na discussão as investigações que incluam as omissões do governo federal na recomendação do distanciamento social, a produção e distribuição de hidroxicloroquina e cloroquina e demora na compra de vacinas.

