19 respiradores são achados em parede falsa de hospital no Pará

O Governo do Pará confirma a história, mas nega que havia uma parede falsa no local, segundo a CNN. Um processo para investigar o caso foi aberto. Essa semana, um outro escândalo envolvendo dinheiro público da saúde no estado também foi divulgado.

Dezenove respiradores adquiridos para serem usados na pandemia foram encontrados em uma parede falsa em uma das salas do hospital referência em tratamento contra covid-19 no Pará, o Hospital Regional Abelardo Santos, em Icoaraci.

