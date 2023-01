Menino de 10 anos dirige por 50 km em rodovia para salvar vida do pai

Ao questionar o garoto sobre os pais, ele contou a história da ameaça e da viagem do pai para a capital. O pai foi localizado posteriormente e foi ao encontro do menino.

Eles acionaram a polícia que já tinha um chamado para um carro com as mesmas características que estava dirigindo de forma perigosa.

De acordo a polícia, tudo começou quando o pai e a madrasta do menino deixaram a cidade de Chapadão do Sul, onde a família mora, para ir à capital Campo Grande, para que o homem passasse por um procedimento médico.

O caso aconteceu na última terça-feira (17), na cidade de Paraíso das Águas, no estado do Mato Grosso do Sul. A criança foi achada por frentistas em um posto de combustíveis, após estacionar o carro no local.

