Mega da Virada: Grupo de amigos que fez aposta de R$ 22 mil não acerta nenhum número

Um grupo de amigos que fez uma aposta de R$ 22.510,50 - de 15 dezenas - em Dourados (MS), não acertou nenhum dos números que foram sorteados no concurso da Mega da Virada na última sexta-feira (31). O responsável de ter a ideia para o bolão foi o fotógrafo Ademir de Almeida, 33, e não se deixou abalar. “Não acertamos nenhum dos quinze números, mas o grupo é forte! Aposta é isso, não vamos parar, agora a expectativa é a Dupla Sena de Páscoa. O grupo existe há 10 anos, já sabemos que podemos ganhar ou perder”, disse Ademir em entrevista ao G1. De acordo com Ademir, o mesmo grupo já realizou outras apostas. Como por exemplo, na Mega da Virada de 2012, no valor de R$ 10.010, mas eles acertaram apenas 2 das 6 dezenas. Apesar de não ter acertado nenhum dos números, Ademir explicou que o grupo, composto por 98 pessoas, já está se preparando para participar de outros sorteios, entre eles a Dupla Sena Especial de Páscoa, Quina de São João, Lotofácil da Independência e a Mega da Virada. "Não ganhei, mas jogo é isso. A aposta de 15 números é a forma mais prática de apostar em um bolão", disse.

