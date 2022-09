Médica morre eletrocutada ao usar secador de cabelo

Colegas de trabalho de Ana tentaram entrar em contato com ela, pois estava atrasada para o serviço e como não conseguiram avisaram os familiares dela, que contactaram o proprietário do imóvel onde morava. Quando o homem entrou na casa, Ana estava morta e o secador estava ao lado do corpo.

A médica Ana Paula Almeida Souza, de 28 anos, foi encontrada morta dentro de casa, nesta sexta-feira (16), no Morro do Chapéu, na Bahia. A suspeita é de que ela foi eletrocutada enquanto usava secador de cabelo.

