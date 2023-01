MC Guimê analisa Gabriel Santana e diz que é um 'jogador perigoso'

MC GUIMÊ: "Joga o verde para colher maduro. Às vezes, você vai confiar que a pessoa vai ser verdadeira com você, mas ela não vai. Eu acho que ele tá jogando muito com o Nicácio. Ele tá muito fiel ao Nicácio. Eles estavam na academia, eu vi story. Ele, a Domitila e o Nicácio. Ele é tipo o braço deles ali. A Domitila e o Nicácio são o que mais influenciam dentro daquele quarto (Quarto Fundo do Mar). Eu sinto que ele é um jogador perigoso, por isso ele foi meu alvo ontem"

Em conversa com Cara de Sapato, o cantor incentivou o líder da semana a conversar com o ator sobre o jogo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê afirmou que Gabriel Santana, o brother mais citado no Jogo da Discórdia ontem, é um 'jogador perigoso' no BBB 23 (Globo).

