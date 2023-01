MC Guimê acredita na eliminação de Cezar Black

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê afirmou para Cara de Sapato que acredita na eliminação de Cezar Black no Paredão desta terça-feira (31) do BBB 23 (Globo).

Para o cantor, Domitila e Gabriel que também estão na berlinda, movimentam muito mais o jogo.

MC GUIMÊ: "Eu acho que o Black tá perdidinho [no jogo] e acho que isso vai até interferir no resultado de hoje. É um cara que tem um coração bom, mas ele tá nessa briza de não querer falhar com ninguém de lá [do outro grupo]. Se eu for sorteado para dar palpite eu falaria assim: 'Não é que eu quero, mas eu acho que quem sai é o Black. A Domitila querendo ou não, bota fogo no parquinho e tem gente que gosta de ver isso. Por mais que ela seja incoerente com algumas situações aqui dentro, ela tá jogando"

CARA DE SAPATO: "Eu ainda acho que é o Gabriel"

GUIMÊ: "Eu ainda acho que a Domitila e o Gabriel têm mais chance de ficar que o Black. Tirando essa situação pessoal do Gabriel, mas bagulho de jogo ele tem muito mais chances de ficar que o Black"

SAPATO: "Eu não sei qual é a pressão disso lá fora. Se ele ficasse eu ia ficar feliz, sabe? 'Mano, a gente entendeu que você fez merda e que se arrependeu'"

GUIMÊ: "Ele sentiu muito e o moleque tá com uma cabeça boa. Ele se arrependeu"