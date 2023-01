Cezar diz que elenco do BBB 23 é 'muito cult'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar e Ricardo tentaram colocar pingos nos i's na relação dos dois no BBB 23 (Globo).

Depois de esclarecer com Alface sobre a conversa com Gabriel sobre 'morder pescoço', Cezar afirmou: "Eu não tenho que julgar ninguém aqui dentro. Você pode falar alguma coisa que depois você pensa: 'Puts, me passei total', mas é o que foi dito", disse ele.

Ricardo concordou, e tentou esclarecer outro momento com Black. "Eu percebi quando eu tava conversando com você, que eu falei um negócio. (Falei) que a fibra muscular, a estrutura, é diferente no negro. Por isso que esportes tem mais negros do que brancos, e que ganham mais provas", disse ele.

Cezar disse: "Eu falei na brincadeira: 'De onde tu tirou essa informação? Eu não ia saber nunca'. Tem assuntos que a galera puxa aqui que eu fico completamente perdido", afirmou o brother, completando: "Ontem o pessoal tava falando de Teoria da Relatividade, da religião do hinduísmo... A galera aqui é muito cult, e eu não sei falar sobre. Aí eu fico mais calado", disse ele.

"Gosto de falar m*rda. Adoro falar m*rda, zueira", disse Cezar.