Marido e amante saem na porrada e mulher justifica relação ‘poliafetiva’

À polícia, o marido de 50 anos contou que havia saído para trabalhar na fazenda e nesse meio tempo a mulher voltou a se relacionar com o ex, de 45 anos.

O marido flagrou a esposa com o ex em casa e houve a briga. O caso aconteceu em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Na delegacia, a mulher contou que mantém uma relação ‘poliafetiva’ sem que os dois homens soubessem.

