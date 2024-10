Marcas misteriosas reaparecem em plantação de cidade brasileira após 2 anos

Moradores da área relataram que não houve movimentações incomuns ou ruídos na noite anterior ao aparecimento do agroglifo, aumentando o mistério em torno do fenômeno.

O ufólogo Luiz Prestes Júnior analisou as primeiras imagens do desenho e afirmou: "Pelas primeiras imagens, demonstra ser um agroglifo verdadeiro. As plantas não estão amassadas, o desenho está alinhado." Este comentário intensifica as especulações de que a marca possa ter sido criada por seres extraterrestres.

