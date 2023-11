Manifestantes pedem impeachment de Moraes e lembram morto na Papuda

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizaram neste domingo (26), uma manifestação relembrando a morte de Cleriston Pereira da Cunha, ocorrida na última segunda-feira (20). O homem morreu enquanto estava preso no Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília, por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro.

A manifestação foi convocada no sábado (25), por aliados de Bolsonaro. O ex-presidente, porém, não esteve presente no local.

Os atos foram realizados na Avenida Paulista, em São Paulo, com a presença dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carla Zambelli (PL-SP), além do senador Marcos Pontes (PL-SP). Foram registradas manifestações também no Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador.