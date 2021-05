Mais da metade dos internados em UTI tem menos de 60 anos, aponta Fiocruz

De acordo com a Agência Brasil, é a primeira vez que isso ocorre no país e, segundo o levantamento, os pesquisadores alertam para o rejuvenescimento da pandemia. “Diferentemente das últimas semanas, mais da metade dos casos de internação hospitalar e internação em UTI ocorreram entre pessoas não idosas. Em relação aos óbitos, embora a mediana ainda seja superior a 60 anos, ao longo deste ano, houve queda num patamar de 10 anos. Os valores de mediana de idade dos óbitos foram, respectivamente, 73 e 63 anos”, diz o boletim.

