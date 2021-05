Bolsonaro é multado por não usar máscara e provocar aglomeração no Maranhão

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi multado após descumprir decreto do governo do Maranhão que estabelece uso obrigatório de máscara e proíbe aglomerações no estado em meio a pandemia da Covid-19.

De acordo com o G1, Bolsonaro estava sem máscara ao participar de um evento no município de Açailândia. Além disso, ele provocou aglomerações ao para para cumprimentar apoiadores. O valor da multa por infração sanitária será definido após a apresentação da defesa, que tem prazo para ocorrer em até 15 dias.

O governador Flávio Dino (PCdoB) implantou regras em setembro de 2020 para a contenção da pandemia do novo coronavírus no estado, o que inclui distanciamento social e a utilização de máscaras. A visita ocorre um dia depois de o Maranhão confirmar seis casos da variante indiana da Covid-19 no Brasil.