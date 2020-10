Lula pede impeachment de Bolsonaro por rejeitar compra de Coronavac

O ex-presidente Lula (PT) criticou duramente o posicionamento do presidente Bolsonaro de vetar a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

1 - Se a sociedade, os partidos e os parlamentares, precisavam de um motivo para discutir o impeachment, Bolsonaro acaba de cometer um crime contra a nação ao dizer que não vai comprar a vacina e desrespeitar um instituto da seriedade do Butantan e toda a comunidade científica. — Lula (@LulaOficial) October 22, 2020

De acordo com a Folha de São Paulo, o presidente declarou que não vai comprar a vacina e que o povo brasileiro não seria "cobaia". No entanto, o Governo comprou 100 milhões de doses da vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca.