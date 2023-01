Key Alves indica que sister está flertando com Cara de Sapato

Antes disso, Larissa também papeou com Fred sobre isso. A sister lamentou que tivesse se desentendido com Bruna, também devido a Gabriel.

Na situação, Larissa estava conversando com Cara de Sapato sobre a postura de Bruna com relação a Gabriel. A sister destacou que ficou irritada com algumas falas da atriz, sempre pontuando o modelo na conversa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a festa do BBB 23, Key Alves se aproximou de Domitila e comentou o que achava de Larissa e Cara de Sapato. Segundo a atleta, a educadora física estava flertando com o brother na pista de dança.

