Casal se irrita com comida apimentada e agride funcionários de restaurante; vídeo

Um casal foi denunciado por agressão contra funcionários de um restaurante após as esfirras que encomendaram chegarem apimentadas. O caso aconteceu no dia 21 deste mês, mas foi denunciado dias depois, em Jataí, em Goiás.

Casal parte para agressão contra funcionários de restaurante por esfirras apimentadas pic.twitter.com/JUAENxQaiq — Babilônia (@babiloniaam) January 28, 2023

Um vídeo mostra o momento em que a confusão aconteceu. Nas imagens é possível ver que uma funcionária chega a levar um tapa no rosto pelo homem que invadiu o estabelecimento. Em seguida, a mulher dele também começa a discutir.

De acordo com a denúncia, os responsáveis do restaurante afirmaram que os dois ficaram irritados com o pedido. “Ele ligou dizendo que as esfirras estavam apimentadas e que não tinha condições de comer e que tinham feito ‘sacanagem com ele’. O dono do restaurante afirmou que pediu para o cliente que o problema fosse resolvido no dia seguinte, pois não estava presente no estabelecimento no momento, mas ele disse que iria pessoalmente no local”, diz a denúncia.