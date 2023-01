Após treta, Larissa dispara sobre Gabriel e diz que ele é muito 'otário'

Larissa também desabafou com a amiga que acha que Gabriel se faz de vítima. "Ele está se fazendo de vítima. Sempre conversei com ele. Mas a única que tem coragem de falar sou eu, porque sou a única que se importa contigo."

Larissa: "Eu falo com ele normal. Mas, quando se trata de vocês, eu não quero e pronto. Eu ficava com medo de ser aquela amiga chata e ciumenta. Só que depois do que aconteceu, eu vi que sou certa. Respeito, converso normal. Agora ele vem com: 'tu é mãe dela por acaso?'. É um baita de um sem respeito. É por isso que ele vai sair."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma treta na festa entre Larissa e Gabriel, a sister comentou com Bruna Griphao o que achava do modelo. Para a educadora física, o brother é um otário.

