Gabriel analisa jogo, diz que pode virar vilão e vai morrer 'atirando'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada deste sábado (28), Gabriel desabafou com Ricardo sobre estar na mira da casa nesta semana. Com o brother, salientou que continuará seu jogo, mesmo que saia do programa por isso.

Gabriel: "Vou morrer atirando. Foi a gota d'água, hoje eu vi que... Não gosto nem de falar. Você está ligado."

Ricardo: "O que você fez foi errado? Foi. Compromete? Compromete. Mas se quiser um apoio, vou te dar um apoio."

Gabriel: "Um bagulho foi errado. O meu relacionamento com a Bruna."

Ricardo: "Por isso que não é legal se relacionar."

Gabriel: "E eu falei que não ia fazer casal, fiz. Mas é que a gente não manda no coração."

Os dois continuaram o assunto de jogo. Mas, quando Ricardo mencionou a conversa que ele teve com Cezar, quando disse que "morderia pescoço", o modelo se defendeu.

Gabriel: "Eu não falei isso. A galera está querendo colocar isso na minha boca, eu não falei. Falaram para mim, eu entendi errado e eu quis dizer 'cortar cabeça'. Morder pescoço é sugar os outros, eu não estou aqui para sugar os outros, eu estou aqui para ganhar."

Já em conversa com Bruna e Paula, mais tarde na festa, Gabriel analisou sua posição no BBB 23. Agora, ele decidiu adotar o papel de vilão do reality.

"Me botaram como vilão 100% agora, eu peguei a visão. Agora eu vou até o fim como vilão. Não tem como mudar essa história. Vocês querem ver o vilão? Vou de vilão agora.", disse Gabriel.

Bruna: "Se você assumir o papel de vilão, eu não vou ficar do seu lado."

Após algumas atitudes na festa comandada por Skank, Gabriel recebeu algumas broncas dos brothers. Uma delas veio de Cara de Sapato, que perdeu a paciência e disse que o brother estava caminhando pelo lado errado.