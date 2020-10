Kallebe, criador do 'bigodin finin', e amigo são sepultados no RJ

Os corpos dos adolescentes Kallebe Souza da Silva, 16, e Leonardo Barcelos, 14, foram sepultados hoje (26). Os dois morreram depois de desaparecem no rio Ururaí no dia 22, no Rio de Janeiro.



Kallebe ficou conhecido após viralizar pelo bordão 'cabelin finin, bigodin na régua' em 2018. O adolescente, inclusive, chegou a participar de um clipe com MC Bin Laden.

De acordo com o site de notícias Globo, o cortejo percorreu a cidade reunindo cerca de 30 veículos e durante as homenagens foram trocadas músicas inspiradas no bordão de Kallebe.