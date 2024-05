Justiça manda motorista de Porsche pagar 2 salários mínimos por mês à família de homem morto

"Foi deferida parcialmente a tutela antecipada de urgência para determinar que o réu pague às autoras [esposa e filha menor de idade da vítima] pensão mensal no valor de dois salários mínimos, até a decisão final do processo", diz a nota do TJ-SP.

Nesta quinta-feira (9), o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do veículo Porsche envolvido no acidente que matou Ornaldo da Silva Viana, pague 2 salários mínimos (R$ 2.824) por mês à família da vítima.

