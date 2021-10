Jovem morre após passar mal em teste físico de concurso da PM

"Na manhã de hoje, 06out2021, por volta das 11h30min, durante as provas físicas seletivas para o ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, o candidato M. V. T. D, 21 anos de idade, teve uma parada cardiorrespiratória, durante a corrida de 2.400 metros. O candidato recebeu atendimento imediato no local, tanto pela equipe médica presente (responsável pelo acompanhamento das atividades) quanto pela equipe médica que foi acionada, contudo, veio a óbito. A Polícia Militar lamenta profundamente a perda de um jovem promissor, desejando os mais sinceros pêsames à família enlutada, neste momento de dor".

Marcus Vinícius Teixeira, de 20 anos, morreu durante um teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.