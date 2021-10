Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorventes

De acordo com o G1, Bolsonaro justificou que "a proposta contraria o interesse público, uma vez que não há compatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino, não indica a fonte de custeio ou medida compensatória".

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou a proposta do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual que distribuiria gratuitamente absorventes. O veto foi publicado na edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial da União (DOU).

