Janja xinga Elon Musk no G20 e bilionário responde com provocação

Ao ser surpreendida por um som alto durante sua fala, Janja brincou: "Acho que é o Elon Musk!", e completou em tom desafiador: "Eu não tenho medo de você, inclusive... *Fuck you, Elon Musk!*". A declaração viralizou rapidamente e foi respondida pelo empresário no próprio X: "*

A primeira-dama Janja da Silva defendeu neste sábado (16), no evento G20 Social no Rio de Janeiro, a necessidade de regulamentação global das redes sociais. Durante o discurso, Janja fez críticas diretas ao bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, gerando repercussão nas redes.

