Inscrições para pessoas com privação de liberdade termina esta semana

Termina nesta sexta-feira, dia 17, o prazo para inscrição no Enem PPL 2021, que é o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. As provas estão marcadas para os dias 11 e 12 de janeiro de 2022.

As inscrições devem ser feitas por um responsável pedagógico, que é funcionário da administração prisional ou socioeducativa ou da respectiva unidade dos participantes. Ele deve acompanhar todas as fases do Enem, até a divulgação dos resultados e também é quem pode solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social para o inscrito.

Realizado pelo Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o exame é gratuito e voluntário.

A única diferença em relação ao exame regular é que no caso do Enem PPL, as provas acontecem dentro das unidades prisionais ou socioeducativas. Segundo Inep, o nível de dificuldade é o mesmo.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Instituições de ensino, públicas e privadas, algumas inclusive de Portugal, usam o exame para selecionar estudantes.

Os resultados também são usados para acesso a auxílios governamentais, como o Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil.

Em 2020, foram mais de 41 mil e oitocentas inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade.