Inscrições para concurso da Aeronáutica começam nesta terça; confira

A seleção dos candidatos será feita mediante a avaliação de títulos e experiência, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital. Os selecionados farão avaliação biopsicossocial, prevista para ser realizada nos dias 29 e 30 de novembro, além de serem submetidos ao procedimento de heteroidentificação.

As inscrições para o preenchimento de 30 vagas para o concurso público da Força Aérea Brasileira começam nesta terça-feira (21) e vão até 20 de outubro. O edital prevê a contratação profissionais de nível superior com salário de R$ 6.445,17.

