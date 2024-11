Inmet prevê chuva acima da média no Amazonas

As chuvas em novembro podem ficar acima da média em grande parte do Sudeste, Goiás, centro-leste do Mato Grosso, Acre, Roraima e partes do Amazonas. A previsão é do Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia.

No Rio Grande do Sul, a chuva será normal, com algumas áreas recebendo mais do que o esperado, como a região centro-sul do estado.

Em grande parte do Nordeste, centro-norte do Pará, Amapá, Roraima e sudoeste do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, as chuvas podem ficar abaixo da média.

Isso pode reduzir a umidade do solo no MATOPIBA, região que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, dificultando o plantio da soja.

No Centro-Oeste e Sudeste, as chuvas regulares vão ajudar no plantio e desenvolvimento das culturas de primeira safra.

Em grande parte do Sul, as chuvas ficaram na média histórica e a umidade do solo deve permanecer alta. Isso favorece os cultivos de inverno e a safra 2024/2025.

Já as temperaturas serão acima da média em grande parte do país, com dias de calor intenso no norte das regiões Norte e Nordeste, passando dos 28ºC.

No leste do Sudeste e Sul, as temperaturas serão próximas ou ligeiramente abaixo da média devido às chuvas.

Com informações de Agência Brasil