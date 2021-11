Infectados com Ômicron entraram no Brasil antes do alerta sobre a nova variante

O casal de missionários infectados com o Ômicron, do coronavírus, entrou no Brasil antes de ser emitido o alerta sobre a nova variante. As informações são da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a Agência, "a entrada do passageiro no Brasil ocorreu no dia 23/11, ou seja, antes da notificação mundial sobre a identificação da nova variante, que foi relatada pela primeira vez à Organização Mundial da Saúde (OMS) pela África do Sul no dia 24 de novembro", disse.

Também de acordo com a nota: "A entrada também foi anterior à edição da Portaria Interministerial CC-PR/MS/MJSP/MINFRA 660, de 27 de novembro de 2021, que proibiu, em caráter temporário, voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pela República da África do Sul e que também suspendeu, em caráter temporário, a autorização de embarque para o Brasil de viajantes estrangeiros, procedentes ou com passagem, nos últimos 14 dias antes do embarque, por esse país", informou a Anvisa.