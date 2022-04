Inep divulga resultado de pedidos de isenção de taxa para o Enem 2022

Mas os candidatos precisam ficar atentos. A aprovação nos pedidos de isenção da taxa não garante a inscrição do candidato na prova. As inscrições começam no dia 9 de maio e terminam dia 20 de maio.

Tanto os participantes que tiveram o pedido negado, quanto os que conseguiram a isenção já foram informados pela Página do Participante. Quem teve o pedido negado ainda pode entrar com recurso. O prazo para enviar a nova documentação começa na segunda-feira, dia 25 de abril, e vai até a próxima sexta-feira, dia 29.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.