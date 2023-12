Incomodado com latidos, homem arranca cabeça de filhote de cachorro

Um homem foi preso após matar um filhote de cachorro da raça Chow Chow porque estava incomodado com os latidos do animal na cidade de Manoel Urbano, no interior do Acre, na sexta-feira (1º).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou em casa embriagado, e o filhote que tinha apenas uma semana de vida, estava latindo muito. Ele então arrancou a cabeça do animal com as próprias mãos.

A mulher do suspeito, que é tutora do animal, acionou a polícia. O homem foi preso e confessou o crime. Ele foi indiciado por crime ambiental.