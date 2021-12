Idoso morre atropelado minutos depois de imprimir carta para esposa falecida

O aposentado Ari da Cunha, de 72 anos, morreu atropelado momentos depois de imprimir sua biografia e também uma carta de amor para sua falecida esposa, Marlete Vargas da Cunha, que morreu aos 74 anos de idade em 29 de janeiro deste ano. O acidente aconteceu na segunda-feira (6), em Joinville, Santa Catarina.

Ari havia preparado o texto e decidiu imprimir o documento na Câmara de Vereadores de vereadores do município, e depois de conversar com alguns políticos, subiu na bicicleta em direção à sua casa, porém, um carro desgovernado, devido a pista molhada, acabou atropelando o idoso, que morreu na hora.

O condutor ainda colidiu com o muro de uma empresa e ficou ferido. Testes de bafômetros não acusaram que a vítima estivesse embriagado.

Os papéis com as cartas ficaram jogados na pista, e a cidade toda lamentou o ocorrido.

Confira parte do conteúdo:

"No dia 21 de junho de 1968, uma rosa sem espinho nasceu no fundo do meu coração, onde permaneceu até a data de 29 de janeiro de 2021, quando, com muito pesar, veio a falecer, aos 74 anos de idade. Nos deixando a saudade, mas também o prazer e o privilégio de termos convivido com esse exemplo de ser humano, de mulher, de mãe e de avó. No meu coração, será sempre como se você não tivesse partido, pois não há dor maior do que nos despedir do nosso próprio coração. Da morte só espero que se traga paz e o reencontro com as pessoas amadas que já se foram. Quem parte para o descanso eterno, deixa lágrimas de saudades e lembranças imortais".