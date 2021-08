Idosa comemora 120 anos e ganha duas festas de aniversário

A maranhense Isabel Alves de Carvalho, completou 120 anos de vida no último domingo (15). Ela é considerada a moradora mais velha de Bacabal, no interior do Maranhão.

De acordo com o G1, a idosa nasceu em 15 de agosto de 1901, no primeiro ano do século XX, na cidade maranhense de Coelho Neto, mas foi registrada em Caxias.

Agora, os familiares têm o interesse em buscar reconhecimento do Guinness Book, como a mulher mais velha do mundo, título que está com uma japonesa de 118 anos.

Familiares informaram que a idosa desenvolveu alguns problemas de saúde como perda da visão, dificuldades de audição e há oito anos, ela também não se locomove sozinha. Além disso, a idosa vive sob cuidados médicos devido ao Alzheimer.

Isabel Alves casou-se aos 14 anos e após o casamento engravidou, mas a filha nasceu sem vida. Desde então se dedicou à criação de sobrinhos após separar do marido.