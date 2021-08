Bolsonaro deve vetar fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões; Prazo encerra hoje

"Amanhã sai a sanção ou veto do fundo partidário. Fica tranquilo aí, vamos fazer a coisa certa", disse o presidente durante sua live no Facebook ontem à noite.

O presidente Jair Bolsonaro deve vetar nesta sexta-feira (20) o aumento do valor do fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões. O valor havia sido aprovado em julho.

