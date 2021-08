Com participação de Luiza e Maurilio, Luciano Senna lança primeiro single; Ouça 'Covarde'

“Desde os 3 anos de idade, minha mãe já sabia que eu ia mexer com música. Meu padrinho de batismo foi cantor sertanejo por volta dos 7 anos de idade e a trajetória dele me inspirou a querer isso para mim. E aí com o tempo eu comecei a cantar. Então montamos uma banda que chamava AUTO-CONTROLE, essa banda inclusive foi o irmão do baterista que tinha 5 anos de idade que deu o nome. E aí foi onde eu comecei a tocar de verdade, cantava rock, axé. Era meio bagunçado, mas era muito bom", diz o cantor.

