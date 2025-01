Ibama busca mulher responsável por tortura e morte de onça-parda

Com uma espingarda, a mulher atira no animal que está no alto de uma árvore e ao cair no chão ainda vivo é atacado por cachorros.

VAMOS DEIXAR ELA FAMOSA. Consegui um vídeo recente onde uma mulher caça uma onça. Não temos mais informações no momento, então compartilhem até alguém denunciar. Eu presumo que isso tenha sido por esporte, a julgar pela vestimenta da mulher e a forma com que segura a arma. pic.twitter.com/3e71UeVuxx

